«Реал» в третий раз подряд выиграл Клубный чемпионат мира

Футбол 22 декабря 2018 21:27 Источник: «Советский спорт»

В финале Клубного чемпионата мира мадридский «Реал» на поле стадиона «Шейх Зайед» в Абу-Даби разгромил эмиратский «Аль-Айн» со счетом 4:1.

У победителей встречи голами отметились Лука Модрич (14), Маркос Льоренте (60), Серхио Рамос (78) и еще один мяч на 91-й минуте в свои ворота отправил полузащитник эмиратской команды Яхин Надер. Единственный мяч «сливочным» забил Цукаси Сиотани (86).

«Реал» в третий раз подряд и в четвертый раз в истории завоевал трофей Клубного чемпионата мира.

Напомним, в матче за третье место аргентинский «Ривер Плейт» разгромил японский «Касима Антлерс» (4:0).

Клубный чемпионат мира

Финал

«Реал» (Испания) – «Аль-Аин» (ОАЭ) – 4:1 (1:0)

Голы: Модрич, 14; Льоренте, 60, Рамос, 78; Надер, 90+1 (автогол) – Сиотани, 86

«Реал»: Куртуа, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос (Себальос, 71), Льоренте (Каземиро, 82), Васкес (Винисиус Жуниор, 84), Модрич, Бэйл, Бензема.

«Аль-Айн»: Эсса, Ахмед, Сиотани, Ахмед (Мохаммед, 64), Эль-Шахат, Файез, Яслам, Думбия, Кайо, Берг (Надер, 75), Абдуррахман (Абдуррахман, 67).

Предупреждение: Рамос, 45