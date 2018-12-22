«Реал» в третий раз подряд выиграл Клубный чемпионат мира - Советский спорт
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    • Футбол22 декабря 2018 21:27Источник: «Советский спорт»

    «Реал» в третий раз подряд выиграл Клубный чемпионат мира

    В финале Клубного чемпионата мира мадридский «Реал» на поле стадиона «Шейх Зайед» в Абу-Даби разгромил эмиратский «Аль-Айн» со счетом 4:1.

    У победителей встречи голами отметились Лука Модрич (14), Маркос Льоренте (60), Серхио Рамос (78) и еще один мяч на 91-й минуте в свои ворота отправил полузащитник эмиратской команды Яхин Надер. Единственный мяч «сливочным» забил Цукаси Сиотани (86).

    «Реал» в третий раз подряд и в четвертый раз в истории завоевал трофей Клубного чемпионата мира.

    Напомним, в матче за третье место аргентинский «Ривер Плейт» разгромил японский «Касима Антлерс» (4:0).

    Клубный чемпионат мира
    Финал

    «Реал» (Испания) – «Аль-Аин» (ОАЭ) – 4:1 (1:0)

    Голы: Модрич, 14; Льоренте, 60, Рамос, 78; Надер, 90+1 (автогол) – Сиотани, 86

    «Реал»: Куртуа, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос (Себальос, 71), Льоренте (Каземиро, 82), Васкес (Винисиус Жуниор, 84), Модрич, Бэйл, Бензема.

    «Аль-Айн»: Эсса, Ахмед, Сиотани, Ахмед (Мохаммед, 64), Эль-Шахат, Файез, Яслам, Думбия, Кайо, Берг (Надер, 75), Абдуррахман (Абдуррахман, 67).

    Предупреждение: Рамос, 45

    #Клубный чемпионат мира#фк реал мадрид#фк аль-аин
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