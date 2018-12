«Манчестер Юнайтед» забил пять мячей за матч в АПЛ впервые со времен Фергюсона

В последний раз манкунианцы забивали пять мячей за одну игру в английской премьер-лиге во встрече 38-го тура чемпионата Англии сезона-2012/13 против «Вест Бромвича». Тот матч, завершившийся со счетом 5:5, стал последним для шотландского специалиста сэра Алекса Фергюсона в должности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что встреча против «Кардифф Сити» также стала первой для «Манчестер Юнайтед» под руководством норвежца Оле-Гуннара Сульшера, который сменил на посту главного тренера Жозе Моуринью.

Man Utd score five goals in a #PL match for the first time since Sir Alex Ferguson's final game in charge#CARMUN pic.twitter.com/greiFOmWRt