Сантьяго Солари: Выиграли Клубный чемпионат мира благодаря Зидану

Футбол 23 декабря 2018 00:00 Источник: «Газета.Ru»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари – о победе над «Аль-Айном» (4:1) в финале Клубного чемпионата мира.

«Мы счастливы, игроки этого заслуживают. Они приехали сюда, проделав большую работу. Мы сделали финальный штрих после третьей подряд победы в Лиге чемпионов.

Это достижение клуба, футболистов и других тренеров. Мы здесь благодаря Зидану. Подобное будет сложно повторить в будущем», – приводит слова Солари «Газета.Ru».

Напомним, «Реал» в третий раз подряд и в четвертый раз в истории завоевал трофей Клубного чемпионата мира.