Нико Ковач: В последних матчах мы играли очень хорошо

Футбол 23 декабря 2018 01:43 Источник: ФК «Бавария»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач – о победе над «Айнтрахтом» (3:0) в матче 17-го тура чемпионата Германии.

«За исключением первых 20 минут это была очень хорошая игра в исполнении нашей команды. Вначале нам было сложно справляться с контратаками соперника, мы допустили несколько ошибок. Затем нам удалось сделать то, что мы хотели.

Мы быстро перепасовывались, и сопернику было сложно нас прессинговать. В последних матчах мы играли очень хорошо. Это то, что отличает «Баварию», – приводит слова Ковача официальный сайт «Баварии».