Радамель Фалькао: «Монако» требуются приобретения - Советский спорт
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    • Футбол23 декабря 2018 09:02Источник: AFP

    Радамель Фалькао: «Монако» требуются приобретения

    Нападающий «Монако» Радамель Фалькао прокомментировал игру своей команды в текущем сезоне.

    «Надеюсь, в январе клуб подпишет новичков. Это ужасно. Мы сейчас играем резервным составом, который не справляется с давлением. Нам требуются приобретения», —цитирует Фалькао AFP.

    В 18-м туре лиги 1 «Монако» дома проиграла аутсайдеру чемпионата «Генгаму» со счетом 0:2.

    «Монако» потерпел второе поражение кряду, 11-е – в сезоне и занимает 19-е место в турнирной таблице. В следующем туре монегаски 13 января на выезде сыграют с «Марселем».

    #фалькао радамель#фк монако#лига 1
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