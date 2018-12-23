Радамель Фалькао: «Монако» требуются приобретения

Футбол 23 декабря 2018 09:02 Источник: AFP

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао прокомментировал игру своей команды в текущем сезоне.

«Надеюсь, в январе клуб подпишет новичков. Это ужасно. Мы сейчас играем резервным составом, который не справляется с давлением. Нам требуются приобретения», —цитирует Фалькао AFP.

В 18-м туре лиги 1 «Монако» дома проиграла аутсайдеру чемпионата «Генгаму» со счетом 0:2.

«Монако» потерпел второе поражение кряду, 11-е – в сезоне и занимает 19-е место в турнирной таблице. В следующем туре монегаски 13 января на выезде сыграют с «Марселем».