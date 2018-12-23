Илья Геркус: Мы в футболе пока в поиске таких гениальных тренеров как Тутберидзе

Футбол 23 декабря 2018 10:14 Источник: Телеканал «360°» Автор: Сметанникова Дарья

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о впечатлениях от чемпионата России по фигурному катанию в Саранске.

«Волшебный турнир, я тут два дня. Практически все посмотрел в пятницу и субботу. Выросло новое поколение у девочек. Фантастически катаются, совершенно новый уровень. Я такого не видел и близко, если честно. Нужно работать, чтобы были такие гениальные тренеры, как Этери Тутберидзе. Мы в футболе пока в поиске, таких не вижу. Но то, что происходит в фигурном катании, — это прорыв», - цитирует Геркуса сайт телеканала «360».

Напомним, чемпионкой России в этом году стала Анна Щербакова, второе место у Александры Трусовой, третье – у Алены Косторной. Все фигуристки занимаются в группе Тутберидзе.