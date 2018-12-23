Вадим Васильев: Ситуация в «Монако» очень тяжелая, осознаю это

Футбол 23 декабря 2018 11:07 Источник: L'Equipe Автор: Сметанникова Дарья

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился мнением насчет игры команды в текущем сезоне.

В 18-м туре лиги 1 «Монако» дома проиграла аутсайдеру чемпионата «Генгаму» со счетом 0:2.

«Ситуация очень тяжелая, осознаю это. Хорошо, что у нас есть перерыв, чтобы проанализировать происходящее. Необходимо дождаться восстановления травмированных, усилить состав и определить, кто останется в команде. Если нам удастся это сделать, мы сможем подняться.

До этого матча не думал, что нам понадобится больше двух новых игроков, но я ошибался. Сложно анализировать что-то сгоряча. Как и все болельщики, я расстроен. Теперь нужно действовать, потому что «Монако» не заслуживает подобного положения», - цитирует Васильева L'Equipe.

«Монако» потерпел второе поражение кряду, 11-е – в сезоне и занимает 19-е место в турнирной таблице. В следующем туре монегаски 13 января на выезде сыграют с «Марселем».