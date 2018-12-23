Сульшер хочет пригласить Витселя в "Манчестер Юнайтед" - Советский спорт
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    • Футбол23 декабря 2018 13:28Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Сульшер хочет пригласить Витселя в "Манчестер Юнайтед"

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель по-прежнему находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», несмотря на уход с поста главного тренера Жозе Моуринью.

    Моуринью по ходу сезона несколько раз просматривал Витселя и планировал совершить трансфер в зимнее трансферное окно. Однако увольнение Моуринью не исключает возможности появления бельгийца в британской команде. Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер также заинтересован в приглашении Витселя, сообщает Bristol Live.

    В текущем сезоне Витсель провел в чемпионате Германии 17 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    #витсель аксель#фк боруссия дортмунд#бундеслига#фк манчестер юнайтед#апл#Возможные трансферы
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