Петер Шмейхель может стать спортивным директором "Манчестер Юнайтед"

Футбол 23 декабря 2018 16:29 Источник: BBC Автор: Спирин Дмитрий

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель может занять административную должность в клубе.

«Манчестер Юнайтед», как ожидается, планирует нанять нового спортивного директора.

«На самом деле я думаю о том, чтобы выставить свою кандидатуру. Что действительно важно, так это вернуть культуру «Манчестер Юнайтед» и его идентичность.

Я думаю: «Есть ли у меня нужные качества?». Если я отвечу на этот вопрос, то выставлю кандидатуру. Я хорошо обдумаю это на Рождество и Новый год и приму решение», – сказал Шмейхель в интервью BBC.