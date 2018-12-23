Петер Шмейхель может стать спортивным директором "Манчестер Юнайтед" - Советский спорт
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    • Футбол23 декабря 2018 16:29Источник: BBCАвтор: Спирин Дмитрий

    Петер Шмейхель может стать спортивным директором "Манчестер Юнайтед"

    Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель может занять административную должность в клубе.

    «Манчестер Юнайтед», как ожидается, планирует нанять нового спортивного директора.

    «На самом деле я думаю о том, чтобы выставить свою кандидатуру. Что действительно важно, так это вернуть культуру «Манчестер Юнайтед» и его идентичность.

    Я думаю: «Есть ли у меня нужные качества?». Если я отвечу на этот вопрос, то выставлю кандидатуру. Я хорошо обдумаю это на Рождество и Новый год и приму решение», – сказал Шмейхель в интервью BBC.

    #шмейхель петер#фк манчестер юнайтед#апл
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