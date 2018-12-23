"Валенсия" обыграла "Уэску", Черышев отдал голевой пас

«Валенсия» одержала победу в матче 17-го тура испанской Примеры с «Уэской».
Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Российский вингер "летучих мышей" Денис Черышев сделал голевую передачу.
Серия «Валенсии» без поражений в чемпионате Испании достигла трех матчей. Ранее команда Марселино Гарсии Тораля сыграла вничью с «Эйбаром» (1:1) и «Севильей» (1:1). «Уэска» потерпела третье поражение в последних четырех встречах.
«Валенсия», набрав 22 очка, занимает 8-е место в турнирной таблице примеры, «Уэска» (8) — 20-е.