"Валенсия" обыграла "Уэску", Черышев отдал голевой пас - Советский спорт
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    • Футбол23 декабря 2018 16:48Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    "Валенсия" обыграла "Уэску", Черышев отдал голевой пас

    «Валенсия» одержала победу в матче 17-го тура испанской Примеры с «Уэской».

    Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

    Российский вингер "летучих мышей" Денис Черышев сделал голевую передачу.

    Серия «Валенсии» без поражений в чемпионате Испании достигла трех матчей. Ранее команда Марселино Гарсии Тораля сыграла вничью с «Эйбаром» (1:1) и «Севильей» (1:1). «Уэска» потерпела третье поражение в последних четырех встречах.

    «Валенсия», набрав 22 очка, занимает 8-е место в турнирной таблице примеры, «Уэска» (8) — 20-е.

    #фк валенсия#черышев денис#фк уэска#испанская примера
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