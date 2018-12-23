Томас Мюллер: Победить во Франкфурте 3:0 совсем не просто

Футбол 23 декабря 2018 18:37 Источник: ФК «Бавария»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер – о победе над «Айнтрахтом» (3:0) в матче 17-го тура чемпионата Германии.

– В первые четверть часа у нас были небольшие проблемы, но потом мы создали несколько хороших моментов. «Айнтрахт» смог нанесли лишь один, два удара.

Нам не повезло, что я пробил в перекладину. Затем мы хорошо сдерживали соперника и создали несколько моментов.

Победить во Франкфурте 3:0 совсем не просто. Эта победа придаст нам смелости к началу второго круга, – приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».