Виктор Васин: Лучший игрок ХХ века? Марадона, потому что играл на очень высоком уровне

Футбол 23 декабря 2018 19:15 Источник: ПФК ЦСКА

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал, что на что потратил первую зарплату и на какой позиции выступал президент ЦСКА Евгений Гинер, если бы играл в футбол.

- Что сделал с первой зарплатой? Первая зарплата была 300 долларов, что я мог с ними сделать? Купить что-то в продуктовом магазине. Жил уже отдельно от родителей, надо было самому есть, поэтому все я точно родителям не отдал. Купил что-то в магазине из еды.

Лучший матч? Что-то выделить тяжело. Любой матч успешный. Либо дерби в клубе, либо какой-нибудь большой матч за сборную. В ЦСКА, пожалуй, это когда прошли в плей-офф Лиги чемпионов в этом сезоне.

Топ-одиннадцать? «Барселона» образца Гвардиолы.

Кумир детства? Зидан.

Если бы Гинер играл в футбол, то на какой позиции? Свободный художник, типа Месси.

Лучший игрок ХХ века? Марадона, наверное. Потому что играл в Европе. В ХХ веке все сравнивали Марадону с Пеле, соответственно надо выбрать между ними. Пеле играл у себя на родине, где непонятен и сейчас уровень чемпионата, а тем более тогда. В Европе все понятно, а Марадона играл на очень высоком уровне и ярко.

Марадона или Месси? Месси, - рассказал Васин в интервью пресс-службе клуба, видеозапись которого опубликовано на официальном канале ЦСКА в YouTube.