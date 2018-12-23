Виктор Васин: Лучший игрок ХХ века? Марадона, потому что играл на очень высоком уровне - Советский спорт
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    • Футбол23 декабря 2018 19:15Источник: ПФК ЦСКА

    Виктор Васин: Лучший игрок ХХ века? Марадона, потому что играл на очень высоком уровне

    Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал, что на что потратил первую зарплату и на какой позиции выступал президент ЦСКА Евгений Гинер, если бы играл в футбол.

    - Что сделал с первой зарплатой? Первая зарплата была 300 долларов, что я мог с ними сделать? Купить что-то в продуктовом магазине. Жил уже отдельно от родителей, надо было самому есть, поэтому все я точно родителям не отдал. Купил что-то в магазине из еды.

    Лучший матч? Что-то выделить тяжело. Любой матч успешный. Либо дерби в клубе, либо какой-нибудь большой матч за сборную. В ЦСКА, пожалуй, это когда прошли в плей-офф Лиги чемпионов в этом сезоне.

    Топ-одиннадцать? «Барселона» образца Гвардиолы.

    Кумир детства? Зидан.

    Если бы Гинер играл в футбол, то на какой позиции? Свободный художник, типа Месси.

    Лучший игрок ХХ века? Марадона, наверное. Потому что играл в Европе. В ХХ веке все сравнивали Марадону с Пеле, соответственно надо выбрать между ними. Пеле играл у себя на родине, где непонятен и сейчас уровень чемпионата, а тем более тогда. В Европе все понятно, а Марадона играл на очень высоком уровне и ярко.

    Марадона или Месси? Месси, - рассказал Васин в интервью пресс-службе клуба, видеозапись которого опубликовано на официальном канале ЦСКА в YouTube.

    #Футбол-Россия#рпл#фк цска#васин виктор
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