Антонио Рюдигер: Мы не справились с «Лестером», и все стало слишком сложно - Советский спорт
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    • Футбол23 декабря 2018 21:23Источник: ФК «Челси»

    Антонио Рюдигер: Мы не справились с «Лестером», и все стало слишком сложно

    Защитник «Челси» Антонио Рюдигер прокомментировал поражение команды в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (0:1).

    - У нас не самое лучшее положение в таблице, и это печально, — говорит он. – При всем уважении, если мы не побеждаем в таких матчах, то нет смысла думать о том, чтобы догнать «Ливерпуль» или «Манчестер Сити».

    Мы знаем, что, возможно, они приехали сюда, рассчитывая только на ничью, а потом они забили и осели в обороне. У нас была пара моментов, которые мы не использовали.

    Мы вышли во втором тайме и почти сразу пропустили. Это тяжело, но это наша ошибка, потому что, я думаю, мы могли бы лучше разрешить эту ситуацию. Мы не справились, и все стало слишком сложно, - приводит слова Рюдигера пресс-служба «Челси».

    Добавим, что после 18 туров чемпионата «Челси, имея в активе 37 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре лондонский клуб в гостях сыграет против «Уотфорда».

    #апл#фк челси#рюдигер антонио#фк лестер сити
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