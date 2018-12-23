Денис Черышев: В следующем году мы должны продолжать в таком же духе

Футбол 23 декабря 2018 22:29 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев – о победе над «Уэской» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Испании.

– Эта игра могла бы быть менее нервной. Мы были в состоянии закончить ее раньше. Наверное, после того, как забили, мы сделали шаг назад и решили немного отдохнуть. «Уэска» начала давить, но, к счастью, нам удалось выиграть.

Говоря о победе на последних минутах, надо отметить, что это выглядит очень впечатляюще. Такие матчи дают желание побеждать. Надеюсь, в следующих играх мы закрепим успех.

В следующем году мы должны продолжать в таком же духе, но лучше и спокойнее проводить концовки матчей. Эта победа поможет нам успешно начать следующий год, – приводит слова Черышева «Матч ТВ».