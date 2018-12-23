Денис Черышев: В следующем году мы должны продолжать в таком же духе - Советский спорт
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    • Футбол23 декабря 2018 22:29Источник: Телеканал «Матч ТВ»

    Денис Черышев: В следующем году мы должны продолжать в таком же духе

    Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев – о победе над «Уэской» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Испании.

    – Эта игра могла бы быть менее нервной. Мы были в состоянии закончить ее раньше. Наверное, после того, как забили, мы сделали шаг назад и решили немного отдохнуть. «Уэска» начала давить, но, к счастью, нам удалось выиграть.

    Говоря о победе на последних минутах, надо отметить, что это выглядит очень впечатляюще. Такие матчи дают желание побеждать. Надеюсь, в следующих играх мы закрепим успех.

    В следующем году мы должны продолжать в таком же духе, но лучше и спокойнее проводить концовки матчей. Эта победа поможет нам успешно начать следующий год, – приводит слова Черышева «Матч ТВ».

    #испанская примера#фк валенсия#фк уэска#черышев денис
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