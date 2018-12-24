Агент Асенсио – об интересе «Интера»: Марко не собирается покидать «Реал» - Советский спорт
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    • Футбол24 декабря 2018 12:31Источник: fcinternews.itАвтор: Гичунцев Артур

    Агент Асенсио – об интересе «Интера»: Марко не собирается покидать «Реал»

    Ранее сообщалось, что испанский клуб отверг предложение "Челси", который предлагал за игрока 120 млн евро.

    Орасио Гаджиоли, агент полузащитника мадридского "Реала" Марко Асенсио, прокомментировал информацию об интересе миланского "Интера".

    "Для нас большая честь, что такой клуб, как "Интер" проявил интерес к Асенсио. Но на данный момент Марко не собирается покидать "Реал", – приводит слова агента FcInterNews.it.

    В текущем сезоне 22-летний хавбек провел 25 матчей, забил 4 гола и отдал 4 голевых передачи.

    #испанская примера#фк реал мадрид#серия а#фк интер#асенсио марко
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