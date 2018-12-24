Луи Саа: Зидан стал бы прекрасным выбором для «МЮ», это великолепный тренер

Футбол 24 декабря 2018 12:55 Источник: Omnisport Автор: Гичунцев Артур

На прошлой неделе клуб уволил Жозе Моуринью, Уле Гуннар Сульшер занял пост и.о обязанности главного тренера.

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа назвал своего кандидата на пост наставника "красных дьяволов".

"Зидан был уникальным футболистом. Сейчас он великолепный тренер. Таких больше нет. Он живет футболом, это страстный человек, у которого хватает сильных качеств.

Считаю, что Зинедин стал бы прекрасным выбором для "МЮ". Думаю, болельщики, а также руководство поддержат этого тренера, потому что он этого заслуживает", – цитирует Саа Omnisport.

Напомним, Зинедин Зидан покинул пост главного тренера "Реала" в мае 2018 года. Он трижды выиграл с клубом Лигу чемпионов, а также становился чемпионом Испании.

Ранее сообщалось, что "МЮ" также рассматривает кандидатуры Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм) и бывшего наставника "Челси" Антонио Конте.