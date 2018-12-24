Джефферсон Фарфан: После окончания контракта с «Локомотивом» хочу вернуться в «Альянсу Лиму»

Футбол 24 декабря 2018 14:32 Источник: Andina Автор: Липкин Антон

Перуанец задумался о возвращении в родной клуб.

Форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан планирует вернуться в Перу после окончания контракта с красно-зелеными.

«Моя мечта – вернуться в «Альянсу Лиму», – приводит Andina слова 34-летнего перуанца. – Я всегда говорил об этом, как и мой друг Паоло Герреро. Надеюсь, оказаться в клубе в одно время с ним.

Я думаю о возвращении после окончания контракта с «Локомотивом». Возможность такая существует. Но я буду на два года старше. Так что посмотрим, как все сложится. Но если пойдет все так, как я планирую, я может быть вернуть в «Альянсу».

Фарфан является воспитанником «Альянсы Лимы». Он выступал за клуб из столицы Перу с 2001 по 2004 годы, после чего перешел в «ПСВ».

Напомним, контракт Фарфана с «Локомотивом» рассчитан до июня 2020 года. В нынешнем сезоне он забил четыре гола и сделал две голевые передачи в 17 матчах за «Локомотив».