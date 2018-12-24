Неманья Матич: Сульшер сказал, что нам нужно больше играть вперед, бегать и бороться - Советский спорт
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    • Футбол24 декабря 2018 14:54Источник: Goal.comАвтор: Липкин Антон

    Неманья Матич: Сульшер сказал, что нам нужно больше играть вперед, бегать и бороться

    «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Кардиффа» в первом матче после назначения норвежца.

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал о том, какие требования предъявил к команде временный главный тренер Оле-Гуннар Сульшер.

    «Он только два дня с нами, но у нас уже было несколько собраний, – приводит Goal.com слова 30-летнего серба. – Он сказал, что нам нужно больше играть вперед, быть более опасными в атаке, больше бегать и все время вступать в борьбу. Так мы и играли в матче с «Кардиффом», поэтому все довольны.

    Что касается отставки Моуринью, то это футбол, такое случается. Мы также понимаем, что неудачные результаты – это не только вина тренера. Нам же нужно двигаться дальше и биться за клуб.

    После матча с «Ливерпулем» я сказал, что нам также надо взять ответственность и делать все возможное, чтобы играть лучше и побеждать».

    Напомним, в субботу в 18-м туре премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил в гостях «Кардифф» (5:1) в первом матче после назначения Сульшера. Команда набрала 29 очков и занимает шестое место, отставая на восемь очков от идущих выше «Челси» и «Арсенала».

    В своем следующем матче в 19-м туре чемпионата 26 декабря «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Хаддерсфилдом».

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