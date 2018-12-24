Спортивный директор «Ювентуса»: Подписать Криштиану было легко

Футбол 24 декабря 2018 15:16 Источник: Football Italia Автор: Липкин Антон

Португалец летом перешел из «Реала».

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о том, как минувшим летом решался вопрос перехода форварда «Реала» Криштиану Роналду.

«С Криштиану все получилось легко, потому что у него уже была идея о переходе в «Ювентус», – приводит Football Italia слова Паратичи. – Нам вообще не пришлось его уговаривать. Думаю, где-то после 25 мая, после финала Лиги чемпионов, он принял решение. Он сказал, что, если будет вариант с «Ювентусом», я хочу только туда.

Когда мы встретились с (Жорже) Мендешем, чтобы обсудить переход Жоау Канселу, он сказал мне: «Ты не поверишь, но Криштиану хочет в «Ювентус». На это ответил: «Не то, чтобы я в это не верю, но организовать трансфер будет трудно».

Президент (Андреа) Аньелли активно участвует в жизни клуба: он всегда с нами или, по крайней мере, доступен, так что мы легко можем встретиться. Когда вы приходите в его офис и говорите, что вам нужно купить Криштиану Роналду, это хорошая новость с точки зрения спорта, но у нее есть и другая сторона. Хотя он все сразу понял, и я почувствовал, что мы думаем в одном ключе.

Когда я уходил из офиса, я понял, что все осуществимо. Аньелли попросил дать ему день или два на то, чтобы все обдумать, но он перезвонил уже через три часа.

Чтобы составить все контракты, мы арендовали на целый день виллу на Лаго Маджоре для представителей «Ювентуса» и игрока».

Напомним, 33-летний Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года. В 22 матчах за итальянский клуб он забил 12 голов и сделал семь голевых передач.