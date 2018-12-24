Вадим Васильев: В «Монако» надо оставить только игроков, у которых есть желание - Советский спорт
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    • Футбол24 декабря 2018 16:30Источник: Get French Football NewsАвтор: Сметанникова Дарья

    Вадим Васильев: В «Монако» надо оставить только игроков, у которых есть желание

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал о задачах клуба в зимнее трансферное окно.

    «Проблемы глубокие и я о них знаю. Хорошо, что скоро будет перерыв, и мы сможем все хорошо проанализировать.

    Во-первых, нам надо, чтобы восстановились травмированные. Во-вторых, нам надо серьезно усилиться. В-третьих, нам надо оставить только игроков, у которых есть желание. Если мы сможем сделать эти три вещи, то добьемся своего», - приводит слова Васильева Get French Football.

    После 18 туров лиги 1 «Монако» занимает предпоследнее, 19-е место, в турнирной таблице, имея в активе лишь 13 очков.

    #васильев вадим#фк монако#лига 1
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