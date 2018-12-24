Магомед Адиев: Думаю, «Анжи» потеряет не только Чансельора и Савичева, сам не знаю, останусь ли

Футбол 24 декабря 2018 16:53 Источник: Чемпионат.com Автор: Липкин Антон

Два игрока «Анжи» написали заявления об уходе из клуба.

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал решение защитника Джона Чансельора, а также полузащитника Константина Савичева написать заявление об уходе из клуба в связи с задолженностями по зарплате.

«Это ожидалось, – приводит «Чемпионат.com» слова Адиева. – Большие долги никуда не делись. Футболисты, на которых есть спрос, будут уходить. Думаю, мы потеряем не только этих игроков.

Знаю, что к Савичеву проявляет интерес тульский «Арсенал» и клубы из ФНЛ. Я сам тоже пока не знаю, останусь ли в клубе. Есть неопределенность. Буду скоро встречаться с руководителями клуба».

В нынешнем сезоне 26-летний венесуэлец Чансельор провел 16 матчей за «Анжи» и забил один гол. На счету 24-летнего Савичева 15 матчей.

В 17 матчах «Анжи» набрал 15 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице премьер-лиги.