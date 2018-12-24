Магомед Адиев: Думаю, «Анжи» потеряет не только Чансельора и Савичева, сам не знаю, останусь ли - Советский спорт
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    • Футбол24 декабря 2018 16:53Источник: Чемпионат.comАвтор: Липкин Антон

    Магомед Адиев: Думаю, «Анжи» потеряет не только Чансельора и Савичева, сам не знаю, останусь ли

    Два игрока «Анжи» написали заявления об уходе из клуба.

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал решение защитника Джона Чансельора, а также полузащитника Константина Савичева написать заявление об уходе из клуба в связи с задолженностями по зарплате.

    «Это ожидалось, – приводит «Чемпионат.com» слова Адиева. – Большие долги никуда не делись. Футболисты, на которых есть спрос, будут уходить. Думаю, мы потеряем не только этих игроков.

    Знаю, что к Савичеву проявляет интерес тульский «Арсенал» и клубы из ФНЛ. Я сам тоже пока не знаю, останусь ли в клубе. Есть неопределенность. Буду скоро встречаться с руководителями клуба».

    В нынешнем сезоне 26-летний венесуэлец Чансельор провел 16 матчей за «Анжи» и забил один гол. На счету 24-летнего Савичева 15 матчей.

    В 17 матчах «Анжи» набрал 15 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице премьер-лиги.

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