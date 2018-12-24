Дарья Шишканова: Родственников Кокориных держит нервное напряжение

Футбол 24 декабря 2018 17:34 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Подруга Александра Кокорина Дарья Шишканова рассказала о самочувствии родителей форварда «Зенита».

«Мы, друзья, близкие, пытаемся всеми силами маму Саши как-то настроить на оптимизм, на оптимистичную ноту, но родители очень расстроены, очень переживают, невозможно это просто. Я боюсь уже, как бы родители ни заболели, потому что нервное напряжение держит колоссально всех родственников, друзей. Это очень тяжело», - цитирует Шишканову «Р-Спорт».

Кокорин вместе с братом Кириллом и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым находятся в СИЗО «Бутырка» по делу о хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью.

Ранее стало известно, что футболисты проведут матч против сотрудников ФСИН в «Бутырке».

«Конечно, ребятам хочется играть, они согласятся, потому что это хоть какая-то практика, это не шестиметровая камера. Может быть, кто-то считает, что этот футбольный матч с участием Саши в СИЗО – это здорово. Но я так не считаю. Если бы это было на постоянной основе, если бы они постоянно играли, может быть, это пошло бы на пользу ребятам. Если бы они играли хотя бы раз в неделю с заключенными, от этого могла бы быть польза. Но я так понимаю, что из этого матча хотят сделать некое представление», - отметила Шишканова.