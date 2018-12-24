«Крылья Советов» зимой приобретут 5-6 футболистов - Советский спорт
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    • Футбол24 декабря 2018 17:44Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    «Крылья Советов» зимой приобретут 5-6 футболистов

    Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал о трансферных планах команды зимой.

    «Миодраг Божович просил, чтобы пять-шесть позиций были усилены. Сюда входят как аренды, так и два-три полноценных трансфера. При этом четыре-пять игроков покинут команду. Усиления будем искать как на российском рынке, так и среди легионеров», - цитирует Шикунова Sport24.ru.

    После первой части сезона самарская команда занимает 13-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 17 очков после 16 матчей.

    #фк крылья советов#шикунов александр#Возможные трансферы#рпл#Футбол-Россия#божович миодраг
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