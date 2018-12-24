Ольга Голодец: Мы все знаем, что при минус 14 проводить матчи нельзя

Футбол 24 декабря 2018 17:48 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

В 16-м туре премьер-лиги «Енисей» и «Ахмат» сыграли в Красноярске при температуре минус 14 градусов.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец призвала Российский футбольный союз решить проблему проведения матчей в зимний период.

«Нам очень важно, чтобы календарь был составлен таким образом, чтобы люди у нас не мерзли, – приводит ТАСС слова Голодец. – При минус 14 матчи проводить нельзя, мы это все знаем и хорошо помним.

Я надеюсь, что РФС в своем обновленном составе сможет решить целый ряд проблем, который еще предстоит решить в футболе».

Напомним, в нынешнем сезоне премьер-лига перенесла из-за мороза матч 16-го тура «Оренбург» – «Крылья Советов», который должен был состояться 1 декабря. В то же время в этот же день «Енисей» и «Ахмат» сыграли в Красноярске при температуре минус 14 градусов.