Ольга Голодец: Мы все знаем, что при минус 14 проводить матчи нельзя - Советский спорт
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    • Футбол24 декабря 2018 17:48Источник: ТАССАвтор: Липкин Антон

    Ольга Голодец: Мы все знаем, что при минус 14 проводить матчи нельзя

    В 16-м туре премьер-лиги «Енисей» и «Ахмат» сыграли в Красноярске при температуре минус 14 градусов.

    Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец призвала Российский футбольный союз решить проблему проведения матчей в зимний период.

    «Нам очень важно, чтобы календарь был составлен таким образом, чтобы люди у нас не мерзли, – приводит ТАСС слова Голодец. – При минус 14 матчи проводить нельзя, мы это все знаем и хорошо помним.

    Я надеюсь, что РФС в своем обновленном составе сможет решить целый ряд проблем, который еще предстоит решить в футболе».

    Напомним, в нынешнем сезоне премьер-лига перенесла из-за мороза матч 16-го тура «Оренбург» – «Крылья Советов», который должен был состояться 1 декабря. В то же время в этот же день «Енисей» и «Ахмат» сыграли в Красноярске при температуре минус 14 градусов.

    #рпл#рфс#голодец ольга юрьевна#Футбол-Россия
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