Сергей Кирьяков: Основным фактом выбора Модрича лучшим игроком стала его игра на ЧМ-2018

Футбол 24 декабря 2018 21:21 Источник: «Евро-футбол.ру»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков рассказал, почему не считает Модрича лучшим игроком мира.

- Как бывший футболист атаки, я все-таки придерживаюсь мнения, что несмотря на неудачное выступление Роналду и Месси на чемпионате мира, нельзя сбрасывать со счетов их заслуг по выступлению за свои клубы. Роналду выиграл Лигу чемпионов, Месси своей игрой постоянно подтверждал, что он действительно номер один. А основным фактом выбора Модрича стала его удачная игра на чемпионате мира и выступление всей хорватской команды, - приводит слова Кирьякова «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что в 2018 году полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча» 2018 года.