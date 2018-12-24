Сергей Кирьяков: Основным фактом выбора Модрича лучшим игроком стала его игра на ЧМ-2018 - Советский спорт
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Футбол24 декабря 2018 21:21Источник: «Евро-футбол.ру»

Сергей Кирьяков: Основным фактом выбора Модрича лучшим игроком стала его игра на ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков рассказал, почему не считает Модрича лучшим игроком мира.

- Как бывший футболист атаки, я все-таки придерживаюсь мнения, что несмотря на неудачное выступление Роналду и Месси на чемпионате мира, нельзя сбрасывать со счетов их заслуг по выступлению за свои клубы. Роналду выиграл Лигу чемпионов, Месси своей игрой постоянно подтверждал, что он действительно номер один. А основным фактом выбора Модрича стала его удачная игра на чемпионате мира и выступление всей хорватской команды, - приводит слова Кирьякова «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что в 2018 году полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча» 2018 года.

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