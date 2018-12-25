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Футбол25 декабря 2018 01:39Источник: «Известия»

Оздоев не хочет переходить в «Крылья Советов»

«Крылья Советов» заинтересованы в переходе полузащитника «Зенита» Магомед Оздоева, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в петербургском клубе.

- «Крылья Советов» активно интересуются возможностью арендовать Оздоева. Самарцы уже обозначили свою заинтересованность в осуществлении перехода. Однако самому Магомеду этот вариант не очень интересен - он бы хотел оказаться в команде, ставящей перед собой более высокие задачи, чем просто сохранение прописки в элите.

Летом у «Зенита» также были предложения по аренде Магомеда, но в итоге было принято решение не отпускать игрока. Нет необходимости расставаться с полузащитником и сейчас. Во второй части сезона команде предстоит играть на два фронта - в чемпионате России и Лиге Европы. Так что Оздоев может получить шанс проявить себя, - рассказал «Известиям» источник.

Добавим, что Оздоев в текущем сезоне РПЛ провел три матча в составе «Зенита», проведя на поле в сумме 21 минуту.

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