Франк Рибери: Люблю «Баварию», а «Бавария любит меня

Футбол 25 декабря 2018 08:10 Источник: ФК «Бавария» Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что полузащитник ведет переговоры о возвращении в "Галатасарай".

Хавбек "Баварии" Франк Рибери в беседе с клубной пресс-службой поделился ожиданиями от 2019 года.

«Когда выхожу на поле, выкладываюсь ради команды и клуба на все 100%. Я здесь уже почти 12 лет, люблю «Баварию», а «Бавария любит меня.

Теперь мы должны просто насладиться перерывом, нам это нужно. Я много работаю, в этом году ни разу не травмировался. Надеюсь, что в следующем году будет так же. В начале 2019-го мы должны продолжить в том же духе», – заявил игрок.

Отметим, что контракт 35-летнего Рибери истекает летом 2019 года. В текущем сезоне француз провел 14 матчей в бундеслиге и забил 4 гола.