Румменигге: Хаби Алонсо станет фантастическим тренером, хотел бы видеть его в «Баварии» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол25 декабря 2018 09:10Источник: KickerАвтор: Гичунцев Артур

Румменигге: Хаби Алонсо станет фантастическим тренером, хотел бы видеть его в «Баварии»

Испанец выступал за немецкий клуб c 2014 по 2017 год. За это время он провел 117 матчей и стал чемпионом страны.

Президент совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выразил надежду, что экс-полузащитник мюнхенского гранда Хаби Алонсо вернется в команду в качестве наставника.

"Хотел бы видеть его в "Баварии". Он станет фантастическим тренером. У него есть авторитет, он говорит на нескольких языках, работал со многими специалистами, это необыкновенная личность.

Хаби Алонсо великолепно раздавал передачи. Иногда он замедлял игру, а иногда ускорял ее", – цитирует функционера Kicker.

#бундеслига#фк бавария#алонсо хаби#румменигге карл-хайнц
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта