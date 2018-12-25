Румменигге: Хаби Алонсо станет фантастическим тренером, хотел бы видеть его в «Баварии»

Футбол 25 декабря 2018 09:10 Источник: Kicker Автор: Гичунцев Артур

Испанец выступал за немецкий клуб c 2014 по 2017 год. За это время он провел 117 матчей и стал чемпионом страны.

Президент совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выразил надежду, что экс-полузащитник мюнхенского гранда Хаби Алонсо вернется в команду в качестве наставника.

"Хотел бы видеть его в "Баварии". Он станет фантастическим тренером. У него есть авторитет, он говорит на нескольких языках, работал со многими специалистами, это необыкновенная личность.

Хаби Алонсо великолепно раздавал передачи. Иногда он замедлял игру, а иногда ускорял ее", – цитирует функционера Kicker.