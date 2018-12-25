Андрей Чернышов: Не отношусь серьезно к словам Юрана

Футбол 25 декабря 2018 10:58 Источник: Bobsoccer Автор: Гичунцев Артур

Чернышов возглавлял «Спартак» в 2003 году.

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов ответил Сергею Юрану, который ранее заявил, что неудачи специалиста во главе красно-белых были связаны с его нерешительностью.

"Если бы я был трусом, то не принял бы «Спартак» в такой ситуации. Я понимаю, что много было допущено ошибок. На тот момент у меня был год опыта работы тренером. Признаю ошибки, но насчет трусости я не согласен с Юраном. И неправильно сейчас обсуждать, кто как работал.

Что касается отношений с игроками, то, думаю, ребята через неделю сказали бы: «Давайте уберем этих тренеров». Ситуация-то одна – скандал с допингом. И сейчас можно говорить что угодно. Если бы его не было, все бы нормализовалось. Что касается селекции, то да, некоторые ошибки были. Приглашались игроки не того уровня. Но не было времени и выбора – мы были ограниченны. В том числе в финансовом плане. Нужно было действовать быстро. Если бы мы приняли команду в начале сезона – это одна ситуация. Нам было необходимо спасти «Спартак». Если вы посмотрите на таблицу до нас и после, то увидите, что ситуация поменялась.

Я его знаю давно, уважаю как футболиста. Одно время у нас были хорошие, дружеские отношения. Но знаю, что Сергей подвержен эмоциям. И когда у него все хорошо, он может критиковать всех. Сейчас он критикует Аленичева, хотя они тоже были большими друзьями. Поэтому к его словам я не отношусь серьезно", – приводит слова Чернышова Bobsoccer.