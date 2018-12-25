«Урал» подписал контракт с защитником сборной Белоруссии (фото)

«Урал» сделал первую трансферную покупку.
Новичком команды из Екатеринбурга стал 27-летний белорусский защитник Денис Поляков. В этом году футболист выступал за кипрский АПОЭЛ и белорусский БАТЭ.
С Поляковым заключен долгосрочный контракт. В «Урал» футболист перешел на правах свободного агента. К команде защитник присоединится на первом учебно-тренировочном сборе в Пафосе.
«Отметим, что Поляков благодаря своим игровым качествам может закрыть сразу несколько позиций на поле. Основное амплуа новичка «Урала» — центральный защитник. Однако в случае необходимости Денис может сыграть и на фланге обороны», - говорится в сообщении «Урала».
⚡ПЕРВЫЙ НОВИЧОК!⚡️— ФК Урал (@FCURAL) 25 декабря 2018 г.
------------
🐝Денис Поляков
✒Родился: 17 апреля 1991 (27 лет)
📝Родной город: Минск
🇧🇾Гражданство: Белоруссия
⚽Амплуа: защитник
🏆Предыдущий клуб: «БАТЭ»
👉🏻Рост: 184 см
👉🏻Вес: 75 кг
-------------
☝️Подробности: https://t.co/UpiBLnXQwc
🖤💛🖤💛🖤💛 pic.twitter.com/Gwlui2AmBm