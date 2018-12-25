«Урал» подписал контракт с защитником сборной Белоруссии (фото) - Советский спорт
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Футбол25 декабря 2018 14:48Источник: ФК «Урал»Автор: Сметанникова Дарья

«Урал» подписал контракт с защитником сборной Белоруссии (фото)

«Урал» сделал первую трансферную покупку.

Новичком команды из Екатеринбурга стал 27-летний белорусский защитник Денис Поляков. В этом году футболист выступал за кипрский АПОЭЛ и белорусский БАТЭ.

С Поляковым заключен долгосрочный контракт. В «Урал» футболист перешел на правах свободного агента. К команде защитник присоединится на первом учебно-тренировочном сборе в Пафосе.

«Отметим, что Поляков благодаря своим игровым качествам может закрыть сразу несколько позиций на поле. Основное амплуа новичка «Урала» — центральный защитник. Однако в случае необходимости Денис может сыграть и на фланге обороны», - говорится в сообщении «Урала».

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