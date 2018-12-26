Роман Трушечкин: Успех Дзюбы основан на характере – самоотдача плюс умение нравиться людям - Советский спорт
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Футбол26 декабря 2018 10:38Источник: «Собеседник»Автор: Гичунцев Артур

Роман Трушечкин: Успех Дзюбы основан на характере – самоотдача плюс умение нравиться людям

Нападающий "Зенита" был признан лучшим российским футболистом в 2018 году.

Комментатор телеканала "Матч ТВ" Роман Трушечкин высказался об игре Артема Дзюбы на домашнем чемпионате мира.

"Артем появился в команде только весной, когда ушел в аренду в тульский «Арсенал» и заиграл там. Только там он получил постоянную практику и доказал делом, что имеет право попасть в сборную на чемпионат мира. Но к тому времени наша команда готовилась уже несколько лет, в ней сложилась своя система взаимоотношений, и в ней был свой капитан. Вряд ли кто-то, взвешивая Дзюбу и Акинфеева, может сказать, что по футбольным качествам или качествам лидерским кто-то из них менее или более достоин капитанской повязки. Во время матчей чемпионата мира Дзюба, со своей стороны, тоже давал импульс игрокам сборной. Может, не так официально, как Игорь, но тоже с пользой для команды.

Для футбола природа почти ничего Дзюбе не подарила. Техника невыдающаяся, скорость, за счет почти двухметрового роста, невысокая. С точки зрения данных все плохо настолько, что долгое время его фамилия была нарицательной. Что-то вроде вратаря Криворучко. Успех Дзюбы основан только на характере – самоотдача плюс умение нравиться людям. Эпизод: по ходу ЧМ-2018 на базе в Новогорске Артем ходит по медиацентру с улыбкой и ищет бутсу – кто-то из товарищей «украл» ее и спрятал. Как тут не вспомнить сказку про Золушку?", – цитирует Трушечкина "Собеседник".

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