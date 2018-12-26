Футбол 26 декабря 2018 11:38 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

Безденежных и Кротов продлили контракты с «Уфой»

В текущем сезоне Безденежных провел за «Уфу» 2 матча в РПЛ, не отметившись результативными действиями, а Кротов в 12 играх забил 1 гол.