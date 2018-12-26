Безденежных и Кротов продлили контракты с «Уфой»

В текущем сезоне Безденежных провел за «Уфу» 2 матча в РПЛ, не отметившись результативными действиями, а Кротов в 12 играх забил 1 гол.
Российский полузащитник Игорь Безденежных и нападающий Вячеслав Кротов продолжат выступление в составе "Уфы". Генеральный директор клуба Шамиль Газизов заявил, что оба футболиста продлили соглашения.
«Игорь Безденежных и Вячеслав Кротов продлили контракты с «Уфой», оба на два года», – сказал Газизов, чьи слова приводит Sport24.ru.
На данный момент "Уфа" занимает 14-е место в таблице РПЛ.