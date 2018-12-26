Безденежных и Кротов продлили контракты с «Уфой» - Советский спорт
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Футбол26 декабря 2018 11:38Источник: Sport24.ruАвтор: Гичунцев Артур

Безденежных и Кротов продлили контракты с «Уфой»

В текущем сезоне Безденежных провел за «Уфу» 2 матча в РПЛ, не отметившись результативными действиями, а Кротов в 12 играх забил 1 гол.

Российский полузащитник Игорь Безденежных и нападающий Вячеслав Кротов продолжат выступление в составе "Уфы". Генеральный директор клуба Шамиль Газизов заявил, что оба футболиста продлили соглашения.

«Игорь Безденежных и Вячеслав Кротов продлили контракты с «Уфой», оба на два года», – сказал Газизов, чьи слова приводит Sport24.ru.

На данный момент "Уфа" занимает 14-е место в таблице РПЛ.

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