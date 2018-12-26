Доменико Кришито: В России не было такого давления, как в чемпионате Италии - Советский спорт
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Футбол26 декабря 2018 14:40Автор: Сметанникова Дарья

Доменико Кришито: В России не было такого давления, как в чемпионате Италии

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито, ранее выступавший за «Зенит», сравнил серию А с российской премьер-лигой.

«Я счастлив и горжусь, что являюсь частью отличной семьи «Дженоа». Мои первые годы здесь были тяжелыми. Я присоединился к команде в молодом возрасте и скучал по семье и друзьям, но я многим обязан мистеру Гасперини (Джан Пьеро Гасперини тренировал «Дженоа» с 2013 по 2016 годы), он сыграл важную роль в моем прогрессе.

Разница между итальянским и российским футболом? VAR, но система видеопомощи арбитрам, такое ощущение, перестала работать, особенно в наших последних играх. В России все было иначе: там не было такого давления, как здесь, но это тоже часть футбола», - приводит слова Кришито Antenna Blu.

31-летний итальянец в текущем сезоне серии А провел за «Дженоа» 16 матчей, в которых сделал три результативные передачи.

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