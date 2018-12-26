«Милан» не смог обыграть аутсайдера серии A

Футбол 26 декабря 2018 16:33 Автор: Липкин Антон

«Россонери» не забили ни одного гола «Фрозиноне».

«Милан» сыграл вничью с «Фрозиноне» (0:0) в 18-м туре серии A на стадионе «Бенито Стирпе».

Таким образом, «россонери» продлили серию без забитых голов в чемпионате, которая теперь составляет четыре матча.

Ранее «Милан» также сыграл вничью (0:0) с «Торино» и «Болоньей» и проиграл «Фиорентине» (0:1).

«Милан» набрал 18 очков и сравнялся с «Лацио», который сегодня сыграет в гостях с «Болоньей». «Фрозиноне» набрал десятое очко и остается предпоследним.

В 19-м туре 29 декабря «Милан» примет СПАЛ, а «Фрозиноне» сыграет в гостях с занимающим последнее место «Кьево».

Серия A

18-й тур

«Фрозиноне» – «Милан» – 0:0