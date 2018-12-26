Майкон возобновил карьеру и будет играть во втором бразильском дивизионе - Советский спорт
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Футбол26 декабря 2018 16:49Источник: ФК «Криусима»Автор: Липкин Антон

Майкон возобновил карьеру и будет играть во втором бразильском дивизионе

Защитник подписал контракт с клубом «Криусима».

Бывший защитник «Интера» Майкон принял решение возобновить карьеру. 37-летний бразилец подписал контракт с клубом второго дивизиона «Криусима». Соглашение рассчитано до декабря 2019 года.

Воспитанник «Крузейро» выступал в Европе за «Монако» (2004-2006), «Интер» (2006-2012), «Манчестер Сити» (2012-2013) и «Рому» (2013-2016). В 2017 году он завершил карьеру в «Аваи». За сборную Бразилии защитник провел 76 матчей и забил семь голов.

В составе «нерадзурри» Майкон четыре года подряд выигрывал чемпионат Италии (2007-2010) и победил в Лиге чемпионов (2010).

В нынешнем сезоне «Криусима» финишировал в серии B на 14-м месте.

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