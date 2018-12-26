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Футбол26 декабря 2018 17:33Автор: Сметанникова Дарья

СМИ: Промес может покинуть «Севилью»

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес может покинуть «Севилью». Об этом сообщает Elfvoetbal.

По информации издания, руководство «Севильи» не довольно игрой голландского футболиста, который в 22 матчах забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Испанская команда работает над укреплением атаки. В «Севилью» зимой может перейти форвард «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади. Отмечается, что «Севилья» готова расстаться с Промесом и еще одним футболистом Луисом Муриэлем.

Напомним, 26-летний Промес перешел в «Севилью» из «Спартака» минувшим летом за 20 млн евро. Контракт голландца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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