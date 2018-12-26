Князь Монако увольняет Рыболовлева и приглашает Клинсманна

Футбол 26 декабря 2018 17:34 Автор: Липкин Антон

Альбер II нашел для монегасков канадского инвестора.

Князь Монако Альбер II принял решение взять одноименный футбольный клуб под свой контроль, сообщает Euro United.

По данным издания, спортивным директором клуба станет Юрген Клинсманн, в 1992-94 годах выступавший за "Монако".

Rybolovlev devrait être mis à la porte par le Prince Albert de Monaco courant janvier. Ce dernier devrait prendre le contrôle de l’@AS_Monaco avec un actionnaire canadien. Jürgen Klinsmann en DS. Stéphanie de Monaco et son fils possiblement dans l'organigramme du club. pic.twitter.com/5GWO6pZ6R5 — Euro United 🥇⭐️⭐️ (@EuroUnited6) December 25, 2018

Ожидается, что в январе клуб покинет его нынешний основной владелец Дмитрий Рыболовлев. При этом одним из акционеров «Монако» станет неназванный канадский инвестор. В руководство также войдут принцесса Стефания и ее сын Луи.

Кроме того, на должность спортивного директора монегасков будет приглашен немец Юрген Клинсманн.

Напомним, в нынешнем сезоне «Монако» занимает предпоследнее место в лиге 1, набрав 13 очков в 18 матчах. В октябре тренер Леонарду Жардим, с именем которого были связаны все успехи клуба в последние годы, был отправлен в отставку. На его место пришел еще один бывший игрок "Монако" Тьерри Анри.

В ноябре Рыболовлев был задержан по требованию генпрокуратуры княжества по делу о коррупции.