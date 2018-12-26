«Реал Сосьедад» отправил в отставку главного тренера Гаритано - Советский спорт
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Футбол26 декабря 2018 18:04Источник: ФК «Реал Сосьедад»Автор: Липкин Антон

«Реал Сосьедад» отправил в отставку главного тренера Гаритано

Команда занимает 15-е место в примере.

Главный тренер «Реала Сосьедад» Асьер Гаритано отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

49-летний испанец возглавлял команду с мая 2018 года. В 17 турах нынешнего сезона «Реал Сосьедад» одержал пять побед при четырех ничьих и восьми поражениях. С 19 очками команда занимает 15-е место.

Новым главным тренером «Реала Сосьедад» стал Иманоль Альгуасиль, который выступал за клуб с 1990 по 1998 годы, а с мая тренировал вторую команду клуба.

Отметим, что под руководством Альгуасиля «Реал Сосьедад» завершал минувший чемпионат, в котором финишировал на 12-м месте.

В следующем матче в 18-м туре примеры 6 января команда сыграет в гостях с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».

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