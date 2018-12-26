Дубль Погба помог «Манчестер Юнайтед» выиграть второй матч под руководством Сульшера

Футбол 26 декабря 2018 19:49 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

На «Олд Траффорд» состоялся матч 19-го тура английской премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Хаддерсфилд Таун» со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Неманья Матич (28-я минута) и Поль Погба (64,78), оформивший дубль. У хозяев единственный гол на счету Матиаса Занка Йоргенсена (89).

Стоит отметить, что эта игра стала второй для «Манчестер Юнайтед» под руководством Уле-Гуннара Сульшера, который сменил на этом посту Жозе Моуринью. В первом матче норвежского специалиста «МЮ» разгромил «Кардифф» - 5:1.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 32 очка. «Хаддерсфилд» замыкает таблицу с 10 баллами.

В 20-м туре «МЮ» 30 декабря примет «Борнмут», а «Хаддерсфилд» на день раньше сыграет в гостях с «Фудхэмом».

Английская премьер-лига

19-й тур

«Манчестер Юнайтед» - «Хаддерсфилд» 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 28 Матич, 2:0 – 64 Погба, 3:0 – 78 Погба, 3:1 – 88 Йоргенсен.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Шоу, Диогу Далот (Янг, 53), Джонс, Фред (Эррера, 53), Матич, Погба, Мата (Гомеш, 81), Лингард, Рэшфорд.

«Хаддерсфилд»: Лессль, Шиндлер, Конголо, Дурм, Йоргенсен, Качунга (Леве, 57), Притчард, Мбенза (Кванер, 62), Биллинг, Хадерджонай, Депуатр (Мунье, 73).

Предупреждения: Качунга (23), Фред (30).