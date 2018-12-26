«Ливерпуль» одержал 19-ю победу в АПЛ, разгромив «Ньюкасл»

Футбол 26 декабря 2018 19:51 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

«Ливерпуль» продолжил беспроигрышную серию в английской премьер-лиге, обыграв в 19-м туре «Ньюкасл» на «Энфилде» со счетом 4:0.

В составе победителей отличились Деян Ловрен (11-я минута), Мохамед Салах (47) с пенальти, Джердан Шакири (79) и Фабиньо (85).

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в активе 51 очко. «Ньюкасл» с 17 баллами идет на 15-й позиции.

29 декабря «Ливерпуль» примет «Арсенал» в рамках 20-го тура АПЛ, «Ньюкасл» в этот же день сыграет на выезде с «Уотфордом».

Английская премьер-лига

19-й тур

«Ливерпуль» - «Ньюкасл» 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 11 Ловрен, 2:0 – 47, пенальти Салах, 3:0 – 79 Шакири, 4:0 – 85 Фабиньо.

«Ливерпуль»: Алиссон, Ловрен, Робертсон (Клайн, 82), Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон, Вейналдум (Фабиньо, 62), Шакири, Мане, Фирмино (Старридж, 69), Салах.

«Ньюкасл»: Дубравка, Ласселс, Дамметт, Йедлин, Фернандес, Ритчи (Мерфи, 81), Хэйден, Диаме, Кенеди (Лонгстафф, 73), Муто, Хоселу.