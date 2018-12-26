Полузащитник «Спартака» Пантелеев согласовал контракт с «Рубином»

«Рубин» согласовал контракт с полузащитником «Спартака» Владиславом Пантелеевым. Об этом сообщает «Бизнес Online».
По информации издания, сегодня «Спартак» отзаявил 22-летнего футболиста. Пантелеев прошел медосмотр и в ближайшее время станет игроком «Рубина».
Отмечается, что в трансфере Пантелеева был лично заинтересован главный тренер казанской команды Курбан Бердыев. «Рубин» уже пытался приобрести полузащитника в летнее трансферное окно.
На счету Пантелеева 10 мячей в 20 матчах за «Спартак-2» в текущем сезоне ФНЛ.