Полузащитник «Спартака» Пантелеев согласовал контракт с «Рубином» - Советский спорт
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Футбол26 декабря 2018 19:56Источник: «БИЗНЕС Online»Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Спартака» Пантелеев согласовал контракт с «Рубином»

«Рубин» согласовал контракт с полузащитником «Спартака» Владиславом Пантелеевым. Об этом сообщает «Бизнес Online».

По информации издания, сегодня «Спартак» отзаявил 22-летнего футболиста. Пантелеев прошел медосмотр и в ближайшее время станет игроком «Рубина».

Отмечается, что в трансфере Пантелеева был лично заинтересован главный тренер казанской команды Курбан Бердыев. «Рубин» уже пытался приобрести полузащитника в летнее трансферное окно.

На счету Пантелеева 10 мячей в 20 матчах за «Спартак-2» в текущем сезоне ФНЛ.

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