Бернарду Силва: «Манчестер Сити» нужно найти объяснение поражениям и начать побеждать

В матче 19-го тура английской премьер-лиги «Лестер» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1.
Единственный гол в составе «Манчестер Сити» забил Бернарду Силва, который дал комментарий после поражения.
«Мы хорошо начали матч, но не смогли показать привычную для нас игру. В итоге соперник забил потрясающий гол. Мы расстроены, но постараемся выйти из этой ситуации.
Отставание в семь очков от «Ливерпуля» становится слишком большим. «Манчестер Сити» играет не так, как хотелось бы в этой части сезона. Нужно найти объяснение и начать побеждать.
Мы проиграли в двух матчах, в которых не должны были этого делать, если хотим оставаться в гонке за титул. Впереди много матчей, математические шансы есть, но с этого момента мы должны играть практически идеально», - приводит слова Силвы BBC.
«Манчестер Сити» потерпел второе поражение кряду, третье – в сезоне и с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 30 декабря на выезде сыграют с «Саутгемптоном».