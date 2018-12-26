Бернарду Силва: «Манчестер Сити» нужно найти объяснение поражениям и начать побеждать

Футбол 26 декабря 2018 20:41 Источник: BBC Автор: Сметанникова Дарья

В матче 19-го тура английской премьер-лиги «Лестер» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

Единственный гол в составе «Манчестер Сити» забил Бернарду Силва, который дал комментарий после поражения.

«Мы хорошо начали матч, но не смогли показать привычную для нас игру. В итоге соперник забил потрясающий гол. Мы расстроены, но постараемся выйти из этой ситуации.

Отставание в семь очков от «Ливерпуля» становится слишком большим. «Манчестер Сити» играет не так, как хотелось бы в этой части сезона. Нужно найти объяснение и начать побеждать.

Мы проиграли в двух матчах, в которых не должны были этого делать, если хотим оставаться в гонке за титул. Впереди много матчей, математические шансы есть, но с этого момента мы должны играть практически идеально», - приводит слова Силвы BBC.

«Манчестер Сити» потерпел второе поражение кряду, третье – в сезоне и с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 30 декабря на выезде сыграют с «Саутгемптоном».