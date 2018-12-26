Уле-Гуннар Сульшер: Лукаку, Санчес и Марсьяль — хорошая атакующая тройка. Было бы здорово их вернуть

Футбол 26 декабря 2018 21:15 Источник: BBC Автор: Сметанникова Дарья

На «Олд Траффорд» состоялся матч 19-го тура английской премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Хаддерсфилд Таун» со счетом 3:1.

Исполняющий обязанности главного тренера «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал итог матча.

«Нам нужен импульс. Следующие два матча будут определяющими для нас. Хорошо, что мы подойдем к ним с уверенностью в своих силах благодаря этой победе. Это «Манчестер Юнайтед». Мы хотим в каждом матче не допускать того, чтобы соперник забивал гол в наши ворота. Это важно, каждая команда построена на таком фундаменте.

Лукаку, Санчес и Марсьяль — хорошая атакующая тройка, которая может создать массу проблем сопернику. Было бы здорово вернуть их на поле. Может быть, мы изменим линию атаки», - цитирует Сульшера BBC.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 32 очка. В 20-м туре «МЮ» 30 декабря примет «Борнмут».