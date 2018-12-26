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Футбол26 декабря 2018 23:08Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Рыболовлев не намерен продавать «Монако»

Представитель российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева Дмитрий Чечкин опроверг информацию о том, что его клиент планирует продать «Монако».

– Как мы уже неоднократно заявляли, Дмитрий Рыболовлев не планирует продажу своего пакета акций в клубе, он намерен и дальше уделять внимание его развитию.

Несмотря на трудную текущую ситуацию, он надеется, что под руководством нового тренера клуб сможет добиться успехов и показать хорошие результаты, – приводит слова Чечкина «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что князь Монако Альбер II принял решение взять одноименный футбольный клуб под свой контроль.

Напомним, в нынешнем сезоне «Монако» занимает предпоследнее место в лиге 1, набрав 13 очков в 18 матчах. В октябре тренер Леонарду Жардим, с именем которого были связаны все успехи клуба в последние годы, был отправлен в отставку. На его место пришел Тьерри Анри.

В ноябре Рыболовлев был задержан по требованию генпрокуратуры княжества по делу о коррупции.

#лига 1#фк монако#рыболовлев дмитрий
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