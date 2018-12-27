«Рубин» намекнул на переход лучшего бомбардира «Спартака-2» Пантелеева (видео)

Футбол 27 декабря 2018 06:34 Источник: ФК «Рубин» Автор: Сметанникова Дарья

«Рубин» в своем твиттере выложил видеозапись, на которой предложил болельщикам угадать новичка команды.

«Угадай, кого мы подпишем?», - говорится в описании ролика. На видео присутствуют имена Пике, Азар, Неймар, Тевес, Еременко, Левандовски, Ерохин, Ещенко и Видаль.

Кого же из них мы подпишем?🤔



▶️ https://t.co/CIKXr8r8go — «Рубин» Казань (@fcrk) 26 декабря 2018 г.

Если сложить первые буквы в именах, то получится Пантелеев. Речь идет о лучшем бомбардире «Спартака-2» Владиславе Пантелееве, который в 20 матчах ФНЛ забил 10 мячей.

Ранее в СМИ сообщали, что Пантелеев прошел медосмотр и в ближайшее время станет игроком «Рубина».

Отмечается, что в трансфере 22-летнего футболиста был лично заинтересован главный тренер казанской команды Курбан Бердыев. «Рубин» уже пытался приобрести полузащитника в летнее трансферное окно.