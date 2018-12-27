Лионель Месси: Я знал, что буду вне гонки за «Золотой мяч»

Футбол 27 декабря 2018 09:18 Источник: Marca Автор: Сметанникова Дарья

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал об отношении к награде «Золотой мяч» в 2018 году.

«Я слышал о номинантах на эту награду и сразу понял, что буду вне гонки», - цитирует Месси Marca.

Напомним, что обладателем «Золотого мяча» в 2018 году стал полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, Лионель Месси при этом занял только пятое место в списке.

В 2018 году Модрич вместе с «Реалом» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, а со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира в России. В решающем матче хорваты уступили французам (2:4), несмотря на это Модрич был признан самым ценным игроком турнира.

Отметим, что десять лет подряд звание лучшего футболиста неизменно доставалось или Криштиану Роналду, или форварду «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси.