Лионель Месси: Я знал, что буду вне гонки за «Золотой мяч» - Советский спорт
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Футбол27 декабря 2018 09:18Источник: MarcaАвтор: Сметанникова Дарья

Лионель Месси: Я знал, что буду вне гонки за «Золотой мяч»

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал об отношении к награде «Золотой мяч» в 2018 году.

«Я слышал о номинантах на эту награду и сразу понял, что буду вне гонки», - цитирует Месси Marca.

Напомним, что обладателем «Золотого мяча» в 2018 году стал полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, Лионель Месси при этом занял только пятое место в списке.

В 2018 году Модрич вместе с «Реалом» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, а со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира в России. В решающем матче хорваты уступили французам (2:4), несмотря на это Модрич был признан самым ценным игроком турнира.

Отметим, что десять лет подряд звание лучшего футболиста неизменно доставалось или Криштиану Роналду, или форварду «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси.

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