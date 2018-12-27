Федерация футбола Татарстана выдвинула Дюкова на пост президента РФС

Футбол 27 декабря 2018 11:35 Источник: «БИЗНЕС Online» Автор: Сметанникова Дарья

В Казани состоялось заседание Федерации футбола Татарстана.

Как сообщает «Бизнес Online», Татарстан выдвинул Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза.

Для выдвижения кандидата в ходе предвыборной кампании необходимы голоса пяти футбольных организаций — членов РФС. Дюкова поддержала федерация футбола Республики Татарстан. Таким образом, впервые представители РФС официально поддержали кандидатуру директора «Газпром Нефти» и председателя совета директором «Зенита».

Выборы нового президента РФС состоятся 22 февраля на отчетной конференции. Временно исполняющим обязанности назначен Сергей Прядкин. Ранее сообщалось, что претендентами на пост главы РФС являются Александр Алаев и председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.