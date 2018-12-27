«Спартак» пожелал Пантелееву удачи в «Рубине»

Сегодня стало известно, что «Рубин» пописал контракт на 3,5 года с полузащитником «Спартака-2» Владиславом Пантелеевым.
«Спартак» благодарит Владислава за годы, проведенные в нашем клубе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» - говорится в сообщении красно-белых в твиттере.
📰 «Спартак» и @fcrk заключили соглашение о переходе полузащитника Владислава Пантелеева в казанский клуб.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 27 декабря 2018 г.
ФК «Спартак-Москва» благодарит Владислава за годы, проведенные в нашем клубе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере!
Подробнее: https://t.co/1jM1WbGx0D pic.twitter.com/o1CGcGnN2n
За «Рубин» Пантелеев будет выступать под 8 номером.
На счету 22-летнего полузащитника 10 мячей в 20 матчах за «Спартак-2» в текущем сезоне ФНЛ.