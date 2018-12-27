«Спартак» пожелал Пантелееву удачи в «Рубине» - Советский спорт
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Футбол27 декабря 2018 12:18Источник: ФК «Спартак»Автор: Сметанникова Дарья

«Спартак» пожелал Пантелееву удачи в «Рубине»

Сегодня стало известно, что «Рубин» пописал контракт на 3,5 года с полузащитником «Спартака-2» Владиславом Пантелеевым.

«Спартак» благодарит Владислава за годы, проведенные в нашем клубе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» - говорится в сообщении красно-белых в твиттере.

За «Рубин» Пантелеев будет выступать под 8 номером.

На счету 22-летнего полузащитника 10 мячей в 20 матчах за «Спартак-2» в текущем сезоне ФНЛ.

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