«Спартак» пожелал Пантелееву удачи в «Рубине»

Футбол 27 декабря 2018 12:18 Источник: ФК «Спартак» Автор: Сметанникова Дарья

Сегодня стало известно, что «Рубин» пописал контракт на 3,5 года с полузащитником «Спартака-2» Владиславом Пантелеевым.

«Спартак» благодарит Владислава за годы, проведенные в нашем клубе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» - говорится в сообщении красно-белых в твиттере.

📰 «Спартак» и @fcrk заключили соглашение о переходе полузащитника Владислава Пантелеева в казанский клуб.



ФК «Спартак-Москва» благодарит Владислава за годы, проведенные в нашем клубе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере!



Подробнее: https://t.co/1jM1WbGx0D pic.twitter.com/o1CGcGnN2n — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 27 декабря 2018 г.

За «Рубин» Пантелеев будет выступать под 8 номером.

На счету 22-летнего полузащитника 10 мячей в 20 матчах за «Спартак-2» в текущем сезоне ФНЛ.