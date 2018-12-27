Владислав Пантелеев: Для себя в «Рубине» ставлю самые высокие цели

Футбол 27 декабря 2018 12:43 Источник: ФК «Рубин» Автор: Сметанникова Дарья

Сегодня «Рубин» объявил о подписании контракта с полузащитником «Спартака-2» Владиславом Пантелеевым.

«Конечно, этот переход — новый вызов. Тем более Премьер-лига. Чувство очень хорошее. Нужно будет доказывать, работать и расти дальше. Обрадовался, когда узнал и уже был сосредоточен на этом варианте. Все прошло быстро, поэтому очень рад.

Сейчас нужно провести сборы, чтобы команда хорошо подготовилась. Впереди 13 игр в чемпионате плюс Кубок. Нужно их провести на максимуме как можно больше выиграть. Для себя ставлю самые высокие цели, играть, помогать команде», - цитирует Пантелеева пресс-служба «Рубина».

Контракт с 22-летним футболистом рассчитан на 3,5 года – до лета 2022 года. За «Рубин» Пантелеев будет выступать под 8 номером.

На счету Пантелеева 10 мячей в 20 матчах за «Спартак-2» в текущем сезоне ФНЛ.