Черчесов – болельщикам: Только с вашей помощью мы сможем решить задачу выхода на Евро-2020 - Советский спорт
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Футбол27 декабря 2018 12:56Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Черчесов – болельщикам: Только с вашей помощью мы сможем решить задачу выхода на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в своем инстаграм обратился к болельщикам в преддверии Нового года.

«Мы провожаем 2018-й год удовлетворенными. Чемпионат мира прошел позитивно. Ждем Новый год с нетерпением. И только с помощью болельщиков мы сможем достичь цели, которые перед собой ставим. Приходите на наши матчи. Поддерживайте нас. Критикуйте. Только с вашей помощью мы сможем решить задачу выхода на Евро-2020», - написал Черчесов.

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