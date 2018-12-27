Черчесов – болельщикам: Только с вашей помощью мы сможем решить задачу выхода на Евро-2020

Футбол 27 декабря 2018 12:56 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в своем инстаграм обратился к болельщикам в преддверии Нового года.

«Мы провожаем 2018-й год удовлетворенными. Чемпионат мира прошел позитивно. Ждем Новый год с нетерпением. И только с помощью болельщиков мы сможем достичь цели, которые перед собой ставим. Приходите на наши матчи. Поддерживайте нас. Критикуйте. Только с вашей помощью мы сможем решить задачу выхода на Евро-2020», - написал Черчесов.